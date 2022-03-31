الحكومة: “الموسم الفلاحي يسير بشكل جيد بفضل الأمطار الأخيرة”
هبة بريس - الرباط
أكدت الحكومة، على أن الموسم الفلاحي الحالي، يسير بشكل جيد بفضل الأمطار الأخيرة، مبشرة ب”بشائر طيبة”.
وقال بايتاس في معرض رده على أسئلة الصحفيين في الندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، بالرباط، “مغاديش نعملو المحصول الاستثنائي اللي كان العام الفايت لكن أيكون محصول مهم”
وأكد بايتاس، على أن الزراعات الربيعية في وضعية جيدة جدا، وستكون النتائج جد مرضية، مبشرا بمساهمة كبيرة لقطاع تربية المواشي هذه السنة.
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2 تعليقات
الحمد لله على هذه الرحمة التي اغاثنا بها الله مؤخرا انها امطار الخير عمت جميع اقاليم المملكة الشريفة انقذت الموسم الفلاحي وعمت الفرحة قلوب الفلاحين والمزارعين ومربي الماشية وكافة المواطنين المغاربة انها هبة من الله تعالى على هذه البلاد الطيبة الفاضلة التي يحفظها الله من كل شر ومن كل باس انها ارض الشرفاء
الموسم الفلاعي ليس كما تقول الحكومة لان الامطار جاءت متأخر والشعب يعتمد على الحبوب والقحطاني وما شبه لكن الدي لا ينضر إلى الفقراء وله اموال لا يعرف الموسم الفلاحي