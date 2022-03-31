صورة تعبيرية

الحكومة تسوي وضعية مرشدي السياحة الذين لا يتوفرون على شواهد

2022-03-31 / 1:59 مساءً
1
هبة بريس ـ الدار البيضاء

عقدت الحكومة اليوم أشغال مجلسها الأسبوعي بشكل حضوري برئاسة عزيز أخنوش و هو الاجتماع الذي خصص لمناقشة عدد من المواضيع و المصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين.

وفي إطار متابعة الإصلاح التنظيمي المتعلق بمهنة الإرشاد السياحي، وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل إحداث فرص شغل للشباب ومنح الأشخاص الذين يتوفرون على تجربة في القطاع غير المهيكل فرصة الاندماج في القطاع المهيكل عبر تثمين خبراتهم ومهاراتهم، تداول مجلس الحكومة في مشروع قانون رقم 19-22 بتغيير القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي، قدمته فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وصادق المجلس على هذا المشروع الهادف إلى نسخ أحكام الفقرة الثانية من المادة 31 من القانون 05.12، بما يمكن من تمديد الفترة الانتقالية التي تتم خلالها تسوية وضعية الأشخاص الذين يتوفرون على كفاءات ميدانية دون شرط التكوين المنصوص عليه في القانون من سنتين (2) إلى ثمان (8) سنوات، أي إلى غاية 7 مارس 2024، حتى يتسنى للإدارة تنظيم الامتحان المهني في أحسن الظروف مع مراعاة الرهانات المتعلقة بالمهنة والعودة التدريجية للنشاط السياحي ببلادنا.

وكانت الفترة السابقة التي استوفت أجلها في 7 مارس 2022، قد مددت بموجب القانون رقم 93.18 بتغيير القانون رقم 05.12، من سنتين إلى ست سنوات، غير أن الظرفية الوبائية لجائحة “كوفيد-19” وتبعاتها على قطاع السياحة عامة ومهنة الإرشاد السياحي خاصة حالت دون توافر الظروف الملائمة من أجل تنظيم عملية تسوية وضعية الأشخاص المعنيين.

و سبق لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن قامت، داخل الفترة الانتقالية الأولى البالغة مدتها سنتين والتي استوفت أجلها في 7 مارس 2018، بتنظيم امتحان مهني مكن من تسليم 1108 اعتمادات لمزاولة مهنة مرشد سياحي، استفاد منها 905 من المرشدين داخل المدن والمدارات السياحية، و203 من المرشدين في الفضاءات الطبيعية.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of منصة رقمية للحصول على شهادة الإعاقة

منصة رقمية للحصول على شهادة الإعاقة

2022-03-31 / 11:22 مساءً
Photo of غسل الأموال .. تعاون بين النيابة العامة وبنك المغرب

غسل الأموال .. تعاون بين النيابة العامة وبنك المغرب

2022-03-31 / 11:09 مساءً
Photo of الحبس النافذ والغرامة في حق البرلماني سعيد الزايدي

الحبس النافذ والغرامة في حق البرلماني سعيد الزايدي

2022-03-31 / 10:05 مساءً
Photo of أجراء “سامير” يطاليون بصرف كل الأجور وأداء اشتراكات التقاعد

أجراء “سامير” يطاليون بصرف كل الأجور وأداء اشتراكات التقاعد

2022-03-31 / 9:01 مساءً
Photo of مطالب لوزير الداخلية بفتح تحقيق حول تضارب مصالح منتخبين بجماعة فاس

مطالب لوزير الداخلية بفتح تحقيق حول تضارب مصالح منتخبين…

2022-03-31 / 8:19 مساءً
Photo of غلاء أسعار مواد البناء يجر ” المنصوري ” للمساءلة البرلمانية

غلاء أسعار مواد البناء يجر ” المنصوري ” للمساءلة…

2022-03-31 / 6:44 مساءً
Photo of الحكومة تحدث أجرة عن الخبرة الجمركية للمجوهرات الذهبية و الفضية

الحكومة تحدث أجرة عن الخبرة الجمركية للمجوهرات الذهبية و…

2022-03-31 / 5:14 مساءً
Photo of تنظيم المعهد الوطني للفنون الجميلة يدفع الحكومة لسن قانون جديد

تنظيم المعهد الوطني للفنون الجميلة يدفع الحكومة لسن قانون…

2022-03-31 / 4:57 مساءً
Photo of تسجيل 60 إصابة جديدة وصفر وفاة بكورونا

تسجيل 60 إصابة جديدة وصفر وفاة بكورونا

2022-03-31 / 4:41 مساءً
Photo of طرفاية.. الدرك الملكي البحري يطيح بمبحوث عنه لدى الانتربول الدولي

طرفاية.. الدرك الملكي البحري يطيح بمبحوث عنه لدى الانتربول…

2022-03-31 / 4:29 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق