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الحكومة ل”أساتذة التعاقد””: “باب الحوار مفتوح.. واللي دار إضراب ايتقطع ليه من شهريتو”

2022-03-31 / 1:53 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على أن “باب الحوار مع الأساتذة أطر الأكاديميات لم يغلق، بل بالعكس هاد الحكومة عملات حوايج عمر شي حكومة عملاتهوم”.

وقال بايتاس في كلمته بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، بالرباط، “حنا مخليناش الاتفاقات حتى الدقيقة الأخيرة، بل جلسنا مع معاهوم منذ اليوم الأول”.

وأضاف “الاسبوع الماضي كانو اضرابات، والحمد لله هاد الاسبوع مكانوش، والأستاذ خصو يعرف بلي اليوم اللي أيضرب فيه أيتقتاطع ليه من أجرو”، مسترسلا بالتأكيد “مزال كنقولو بلي باب الحوار مفتوح وخصنا نجلسو بشكل حضاري وباستحضار تام لمصلحة البلاد والتلاميذ”.

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