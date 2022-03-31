أخنوش ل”أسود الأطلس”: “نتمنى لكم النجاح والتألق في المنافسات المقبلة”
هبة بريس - الرباط
عقدت الحكومة، يومه الخميس، مجلسها الأسبوعي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، وللاطلاع على اتفاق دولي.
وبمناسبة التأهل المستحق للمنتخب الوطني لكرة القدم لنهائيات كأس العالم قطر – 2022، قدم رئيس الحكومة تهانيه للملك محمد السادس وللشعب المغربي كافة.
وعبر أخنوش عن متمنياته، للمنتخب الوطني المزيد من النجاح والتألق في المنافسات المقبلة.
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اخنوش يهنىء علماء والاطر واستاذة التعليم وقريبا سيتدارس في مجلس الحكومي خطط تخفيف من وطاءة الأسعار وخصوصا في هذا الشهر المبارك