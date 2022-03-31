أخنوش يهنئ المغاربة بحلول شهر رمضان

هبة بريس - الرباط

عقدت الحكومة، يومه الخميس مجلسها الأسبوعي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، وللاطلاع على اتفاق دولي.

في بداية أشغال المجلس، قدم رئيس الحكومة تهنئة باسمه وباسم أعضاء الحكومة للملك محمد السادس، وأفراد العائلة الملكية الكريمة، وكافة الشعب المغربي، بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل.

وتمنى أخنوش، أن يعود الشهر الكريم على المغاربة والأمة الإسلامية جمعاء بموفور الصحة والعافية، وعلى بلادنا بالأمن والاستقرار والتنمية والازدهار.

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