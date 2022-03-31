عزيز أخنوش

أخنوش يهنئ المغاربة بحلول شهر رمضان

2022-03-31 / 1:03 مساءً
2
هبة بريس - الرباط

عقدت الحكومة، يومه الخميس مجلسها الأسبوعي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، وللاطلاع على اتفاق دولي.

في بداية أشغال المجلس، قدم رئيس الحكومة تهنئة باسمه وباسم أعضاء الحكومة للملك محمد السادس، وأفراد العائلة الملكية الكريمة، وكافة الشعب المغربي، بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل.

وتمنى أخنوش، أن يعود الشهر الكريم على المغاربة والأمة الإسلامية جمعاء بموفور الصحة والعافية، وعلى بلادنا بالأمن والاستقرار والتنمية والازدهار.

ما رأيك؟
المجموع 12 آراء
12

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إحباط محاولات للهجرة السرية وايقاف 231 مهاجر بجهة العيون

إحباط محاولات للهجرة السرية وايقاف 231 مهاجر بجهة العيون

2022-03-31 / 3:51 مساءً
Photo of الحكومة: “الموسم الفلاحي يسير بشكل جيد بفضل الأمطار الأخيرة”

الحكومة: “الموسم الفلاحي يسير بشكل جيد بفضل الأمطار الأخيرة”

2022-03-31 / 3:29 مساءً
Photo of بايتاس: “حكومتنا تحارب الفساد.. والأعمال بالخواتم وليس بالشعارات”

بايتاس: “حكومتنا تحارب الفساد.. والأعمال بالخواتم وليس بالشعارات”

2022-03-31 / 2:34 مساءً
Photo of الحكومة: “نتائج التحاليل المخبرية على التمور الجزائرية أكدت سلامتها”

الحكومة: “نتائج التحاليل المخبرية على التمور الجزائرية أكدت سلامتها”

2022-03-31 / 2:14 مساءً
Photo of الحكومة تسوي وضعية مرشدي السياحة الذين لا يتوفرون على شواهد

الحكومة تسوي وضعية مرشدي السياحة الذين لا يتوفرون على…

2022-03-31 / 1:59 مساءً
Photo of أخنوش ل”أسود الأطلس”: “نتمنى لكم النجاح والتألق في المنافسات المقبلة”

أخنوش ل”أسود الأطلس”: “نتمنى لكم النجاح والتألق في المنافسات…

2022-03-31 / 1:39 مساءً
Photo of سلطات البيضاء تسارع الزمن لإنهاء أشغال أطول جسر بالمغرب قبل الصيف

سلطات البيضاء تسارع الزمن لإنهاء أشغال أطول جسر بالمغرب…

2022-03-31 / 11:48 صباحًا
Photo of بسبب الوضعية المائية المقلقة.. وزارة الماء تطلق حملة تحسيسية

بسبب الوضعية المائية المقلقة.. وزارة الماء تطلق حملة تحسيسية

2022-03-31 / 11:44 صباحًا
Photo of ايت الطالب لبرلماني ..الخدمات الصحية بمستشفى خريبكة تسير بشكل عادي

ايت الطالب لبرلماني ..الخدمات الصحية بمستشفى خريبكة تسير بشكل…

2022-03-31 / 11:19 صباحًا
Photo of أسعار المحروقات تواصل الارتفاع عالميا وتنعكس على سعر البيع محليا

أسعار المحروقات تواصل الارتفاع عالميا وتنعكس على سعر البيع…

2022-03-31 / 11:06 صباحًا

‫2 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق