مصرع ستينية في انهيار منزل بفاس

ع محياوي _ هبة بريس

توفيت سيدة في الستينيات من عمرها، مساء يوم أمس، في انهيار منزل عائلي مكون من طابقين بقصبة مولاي الحسن بشارع سان لوي بمقاطعة أكدال بفاس، بسبب الأمطار الغزيرة التي تهاطلت في اليومين الأخيرين .

الجدة كانت في الطابق الثاني للمنزل الذي تقطنه ، قبل أن تفاجأ بانهيار سقفه بحكم كبر سنها ومرضها وعدم قدرتها على التحرك .

ونقلت جثة الضحية “ح. ر” إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني قصد التشريح الطبي، بعد انتشالها من تحت الأنقاض من طرف عناصر الوقاية المدنية بمشاركة شباب متطوع من الحي المذكور.

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