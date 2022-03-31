سلطات البيضاء تسارع الزمن لإنهاء أشغال أطول جسر بالمغرب قبل الصيف

2022-03-31 / 11:48 صباحًا
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

تتواصل أشغال الجسر الذي سيتم إنشاؤه بشارع محمد السادس بالدار البيضاء بوتيرة متسارعة حيث تم حشد أعداد إضافية من العمال يشتغلون بشكل مستمر لإنهاء الشطر الأول من الأشغال في وقتها المحدد.

و حسب ما عاينت هبة بريس، فقد حققت الأشغال الأساسية المنجزة لحدود اللحظة نسبة تقدم مهمة و هو ما يبشر بإنهاء مرحلة تشييد أطول جسر حضري في المغرب خلال فصل الصيف كما سبق و حدد مسؤولو المشروع.

و تشرف شركة الدار البيضاء للنقل على مشروع بناء الجسر على مستوى شارع محمد السادس، والذي سيمتد من شارع مقداد الحريزي إلى شارع القدس حيث سيبلغ طوله 620 مترا وعرضه 16 مترا، وسيكون عبارة عن طريق تتوفر على ممرين اثنين في كلا الاتجاهين.

و انطلقت أشغال البناء قبل حوالي ثلاثة أشهر وسيتم فتح الجسر في وجه حركة المرور منتصف فصل الصيف على أساس الانتهاء من الأشغال كاملة في دجنبر 2022، و تبلغ تكلفة مشروع أطول جسر حضري في المغرب حوالي 170 مليون درهم وتم تكليف شركة مغربية مائة بالمائة بإنجاز المشروع.

و سيمكن الجسر من الولوج إلى مركز الدار البيضاء والخروج منها بطريقة سهلة وسريعة دون الحاجة إلى المرور عبر تقاطعات شارع محمد السادس مع شوارع الداخلة والقدس والحارثي وأمكالا والتي تعرف اكتظاظا كبيرا.

و سيشكل الجزء الأرضي للجسر الرابط بين شارعي القدس وإدريس الحارثي أكبر قطب تبادل في شبكة النقل العمومي، حيث ستشيد محطتان، الخط الثالث من طرامواي، والخط الأول للباصواي، قريبا من محطات توقف سيارات الأجرة الكبيرة وحافلات النقل العمومي.

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