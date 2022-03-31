ايت الطالب لبرلماني ..الخدمات الصحية بمستشفى خريبكة تسير بشكل عادي

هبة بريس - خريبكة

قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية في إطار تفاعله مع سؤال كتابي لبرلماني ” أن الخدمات الصحية بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة تسير بشكل عادي و في ظروف حسنة ”

وعرج الوزير على الإصلاحات التي تعزز بها المستشفى الإقليمي مشيرا إلى ” إصلاح وإعادة هيكلة مصلحة المستعجلات و تزويدها بجميع المستلزمات الطبية الضرورية” .

وذكر الوزير في معرض جوابه ” تسلم مشروع مستشفى النهار يوم 18 / 01 / 2022 بعد استكمال الأشغال به و الإعداد لافتتاحه بداية شهر يونيو المقبل ”

وقال أيضا أن المنظومة الصحية ستتعزز ب ” بناء مصلحة تصفية الكلي بطاقة استيعابية تصل الى 30 سريرا في اطار اتفاقية بين جمعية البحيرة و المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”

وجاء في جواب الوزير أنه سيتم ” تعزيز الخدمات الصحية ببناء مصلحة الطب النفسي بطاقة استيعابية تبلغ 30 سريرا، و الاعداد لافتتاحها خلال شهر يوليوز المقبل”

واسترسل بالقول أنه ” رغم الاكراهات التي يشكلها النقص المزمن في الموارد البشرية بالقطاع الصحي، و الذي يعد بنيويا في كامل المنظومة الصحية ببلادنا، تعول وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية على تفعيل البرنامج الطبي الجهوي لتحقيق مرونة أكبر في حركية مهني الصحة بالجهة، و على التشغيل الجهوي لسد الخصاص الحاصل”

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الى ذلك ؛ يعرف ان النائب البرلماني “عبد الصمد خناني” عن فريق التقدم والإشتراكية تقدم بسؤال كتابي إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول وضعية المستشفى الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة

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