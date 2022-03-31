أسعار المحروقات تواصل الارتفاع عالميا وتنعكس على سعر البيع محليا

2022-03-31 / 11:06 صباحًا
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

يتواصل ارتفاع سعر المحروقات في السوق العالمية منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية و التي أثرت بشكل كبير على الإمدادات الطاقية لكل دول العالم و هو ما تسبب في ارتفاع غير مسبوق للأسعار.

و في الوقت الذي تشهد فيه معدلات بيع برميل النفط الخام ارتفاعا مستمرا في السوق الدولية، انعكس ذلك على أسعار البيع المحلية بسبب تكاليف الاستيراد التي ارتفعت بدورها.

و تجاوز اليوم سعر البنزين و الكازوال بمحطات توزيع الوقود حاجز 14 درهم، و هو رقم غير مسبوق، بعدما كان حتى وقت قريب لا يتعدى 11 درهم، و من المتوقع أن تشهد الأسعار الخاصة بالمحروقات المزيد من الارتفاع مستقبلا حسب عدد من المتتبعين بسبب استمرار مسببات الارتفاع عالميا.

و أوضح عدد من المهنيين أن الأسعار في محطات توزيع الوقود بالمغرب تعكس واقع الأسعار العالمية والاضطرابات في السوق الدولية، بالرغم من الإجراءات التي تم اتخاذها في محاولة للتحكم في الأسعار و تقليل انعكاساتها على القدرة الشرائية للمواطنين.

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‫16 تعليقات

  1. * الحل هو: تشغيل مصفاة سامير او على الأقل استعمال خزاناتها لرفع الاحتياطي من المحروقات إخراج المحروقات من قائمة المواد المحررة تفعيل مجلس المنافسة رغم انه اصلا بعد إقالة السيد الكراوي اشتغل على كل المواد إلا المحروقات ولا ينتظر منه ان يقوم بدور حقيقي..

  3. تداعيات الإجراءات التراجعية التي اتخذها بنكيران، فهو من حرر أسعار المحروقات و مواد أخرى، و نسف صندوق المقاصة… لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

  4. اصبحو يوهمننا بأن التأهل لكأس العالم انجاز تاريخي لكي يمررون سياستهم بطريقة سلسة هاذا مايسمى بالاديولوجية والوهم السياسي..

  5. ذنبنا اننا لا نتحرك وليس لدينا أدنى رد فعل. لو كنا فعلا يدا واحدة لقاطعنا كل المنتجات التي تم رفع سعرها ولكن الكثير يشتري وليس لديه مشكل وتستمر الاسعار في الارتفاع..

  8. نطلب من الحكومة الحالية إرجاع دعم المحروقات التي رفعته الحكومة السابقة ومراقبة الشركات الموزعة وتحديد سعر البنزين في محطات الوقود..

  9. الحكومة المغربية مجرد كراكيز. هناك أناس من يتحملون مسؤولية مايقع في البلاد. نطلبو الله ان يحاسبهم في الدنيا قبل الآخرة ..

  10. نطلب من الحكومة ان تراعي لحالة المواطن والظروف التي نمر بها بسبب الازمة وان تمنح بونات المحروقات للضرورة وان تراعي حالة المواطنين نظرا لقلة العمل وهزالة الراتب حتى لا تصل البلاد الي ما لا يحمد عقباه..

  11. أزمة روسيا و اوكرانيا ليست لهما علاقة بالزيادة في الأسعار، ارتفاع الأسعار بدأ مند شهور وخاصة في المغرب منذ الإنتخابات الرئاسية..

  12. نحن الشعب نطالب الحكومة الزيادة في الرواتب الشهرية لكل العمال والموظفون وحتى المتقاعدون وكل من خدام هذا البلد السعيد لمواكبة هذا الغلاء لانه حقنا المشروع..

  13. السبب عن ارتفاع السعر للبرميل هو ضحك على الذقون ، عندما هوى البترول إلى أدنى مستوى في السعر كانت شركات التوزيع تبيعه بثمن غال ولم تخفض سعره والآن عندما يزداد الثمن على المستوى الدولي هذه الشركات عينها ترفع في السعر.

  16. اسعار المحروقات في ارتفاع والاجور في استقرار والمواد الغذائية في ارتفاع مستمر يبدو ان المواطن البسيط سوف ينعدم له الوجود لك الله يا وطني..

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