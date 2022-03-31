صحيفة: زعيم البوليساريو لديه وثيقة هوية إسبانية سارية المفعول
ابراهيم غالي

مصطفى سلمى: الجزائر تقرر التخلص من غالي

2022-03-31 / 9:56 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

كشف المسؤول الأمني السابق فى البوليساريو مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، أن الجزائر قررت التخلص من زعيم الجبهة الانفصالية ابراهيم غالي.

وقال مصطفى سلمى في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”: “حسب تسريبات اجتماع قيادة البوليساريو (الامانة الوطنية) المنقضي منذ يومين، فإن غالي قرر إجراء مؤتمر الجبهة نهاية هذا العام في آجاله القانونية و هي حالة نادرة الحدوث في تاريخ البوليساريو. كما أعلن لرفاقه انه لن يترشح من جديد لزعامة المنظمة. و طلب منهم ان يفكروا من الآن في خليفة له.”

وأضاف “لا يستبعد ان تكون تلك رغبة جزائرية بعدما أصبح وجود غالي على رأس زعامة البوليساريو، يشكل حرجا شديدا لها، بعد انكشاف سجله الحقوقي و متابعته قضائيا في إسبانيا، و خاصة بعد استجابة اسبانيا للضغوط المغربية بعد استقبالها له، و الخوف من ان تتكرر الحادثة من جديد مع بلد آخر.”

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تعليق واحد

  1. مجرد تساؤل.
    هل إبراهيم غالي محرج !!!؟؟؟
    جاء في المقال ما نصه:
    “بعدما أصبح وجود غالي على رأس زعامة البوليساريو، يشكل حرجا شديدا لها، بعد انكشاف سجله الحقوقي و متابعته قضائيا في إسبانيا” انتهى الاقتباس
    إبراهيم غالي مثل (بضم الثاء) طواعية أمام القضاء الإسباني وبرأه من كل التهم الكيدية المغربية وغادر إسبانيا معافا في بدنه مصانا في شرفه.

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