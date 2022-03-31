صحيفة: زعيم البوليساريو لديه وثيقة هوية إسبانية سارية المفعول
ابراهيم غالي

مصطفى سلمى: الجزائر تقرر التخلص من غالي

2022-03-31 / 9:56 صباحًا
0
هبة بريس - الرباط

كشف المسؤول الأمني السابق فى البوليساريو مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، أن الجزائر قررت التخلص من زعيم الجبهة الانفصالية ابراهيم غالي.

وقال مصطفى سلمى في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”: “حسب تسريبات اجتماع قيادة البوليساريو (الامانة الوطنية) المنقضي منذ يومين، فإن غالي قرر إجراء مؤتمر الجبهة نهاية هذا العام في آجاله القانونية و هي حالة نادرة الحدوث في تاريخ البوليساريو. كما أعلن لرفاقه انه لن يترشح من جديد لزعامة المنظمة. و طلب منهم ان يفكروا من الآن في خليفة له.”

وأضاف “لا يستبعد ان تكون تلك رغبة جزائرية بعدما أصبح وجود غالي على رأس زعامة البوليساريو، يشكل حرجا شديدا لها، بعد انكشاف سجله الحقوقي و متابعته قضائيا في إسبانيا، و خاصة بعد استجابة اسبانيا للضغوط المغربية بعد استقبالها له، و الخوف من ان تتكرر الحادثة من جديد مع بلد آخر.”

ما رأيك؟
المجموع 7 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إسرائيل توافق على تزويد المغرب بـ”القبة الحديدية” ومنظومة “حيتس” الصاروخية

إسرائيل توافق على تزويد المغرب بـ”القبة الحديدية” ومنظومة “حيتس”…

2022-03-31 / 10:22 صباحًا
Photo of زيلينسكي يستدعي سفيرة كييف لدى المغرب

زيلينسكي يستدعي سفيرة كييف لدى المغرب

2022-03-31 / 12:03 صباحًا
Photo of بوريطة يتباحث مع رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية بمجلس الشيوخ الفرنسي

بوريطة يتباحث مع رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية بمجلس…

2022-03-30 / 8:49 مساءً
Photo of بلينكن : صوت ودبلوماسية المغرب لهما تأثير “مهم جدا

بلينكن : صوت ودبلوماسية المغرب لهما تأثير “مهم جدا

2022-03-30 / 8:36 مساءً
Photo of بلينكن : الحكم الذاتي مقاربة تستجيب لحاجيات وتطلعات سكان الصحراء

بلينكن : الحكم الذاتي مقاربة تستجيب لحاجيات وتطلعات سكان…

2022-03-30 / 7:59 مساءً
Photo of دول الساحل تنوه بالملك محمد السادس

دول الساحل تنوه بالملك محمد السادس

2022-03-30 / 7:01 مساءً
Photo of بوريطة يستقبل نظيره البنيني.. والأخير يشيد بالعلاقات الثنائية الممتازة

بوريطة يستقبل نظيره البنيني.. والأخير يشيد بالعلاقات الثنائية الممتازة

2022-03-30 / 5:00 مساءً
Photo of بوريطة يتباحث مع نظيرته السنغالية تعزيز التعاون بين البلدين

بوريطة يتباحث مع نظيرته السنغالية تعزيز التعاون بين البلدين

2022-03-30 / 2:37 مساءً
Photo of سانشيز يؤكد: مقترح الحكم الذاتي هو الأساس لحل ملف الصحراء المغربية

سانشيز يؤكد: مقترح الحكم الذاتي هو الأساس لحل ملف…

2022-03-30 / 2:08 مساءً
Photo of سانشيز أمام البرلمانيين الإسبان: “مصلحتنا تقتضي الاصطفاف لجانب المغرب”

سانشيز أمام البرلمانيين الإسبان: “مصلحتنا تقتضي الاصطفاف لجانب المغرب”

2022-03-30 / 1:39 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق