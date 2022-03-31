مصطفى سلمى: الجزائر تقرر التخلص من غالي

هبة بريس - الرباط

كشف المسؤول الأمني السابق فى البوليساريو مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، أن الجزائر قررت التخلص من زعيم الجبهة الانفصالية ابراهيم غالي.

وقال مصطفى سلمى في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”: “حسب تسريبات اجتماع قيادة البوليساريو (الامانة الوطنية) المنقضي منذ يومين، فإن غالي قرر إجراء مؤتمر الجبهة نهاية هذا العام في آجاله القانونية و هي حالة نادرة الحدوث في تاريخ البوليساريو. كما أعلن لرفاقه انه لن يترشح من جديد لزعامة المنظمة. و طلب منهم ان يفكروا من الآن في خليفة له.”

وأضاف “لا يستبعد ان تكون تلك رغبة جزائرية بعدما أصبح وجود غالي على رأس زعامة البوليساريو، يشكل حرجا شديدا لها، بعد انكشاف سجله الحقوقي و متابعته قضائيا في إسبانيا، و خاصة بعد استجابة اسبانيا للضغوط المغربية بعد استقبالها له، و الخوف من ان تتكرر الحادثة من جديد مع بلد آخر.”

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