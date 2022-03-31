يهم التلاميذ.. “التعليم” تكشف توقيت الدراسة خلال شهر رمضان

هبة بريس

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن أوقات الدراسة خلال شهر رمضان الكريم، برسم الموسم الدراسي 2021.2022.

وذكرت الوزارة في بلاغ لها، أنه سيتم تأخير وقت الدخول بـ30 دقيقة خلال الفترة الصباحية، وتقديم وقت الخروج بـ30 دقيقة بالنسبة لسلك الابتدائي.

وبالنسبة للسلك الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، فسيتم الالتحاق بالمؤسسات على الساعة 8 و40 دقيقة، على أن يتم الخروج على الساعة 15 و50 دقيقة، طيلة أيام الأسبوع باستثناء يوم الجمعة.

أما بالنسبة ليوم الجمعة، فستنطلق الحصة الأولى على الساعة 8 و30 دقيقة، وستكون أخر حصة على ساعة الخامسة مساءا.

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