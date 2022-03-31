مطار-العيون-الحسن-الأول

المصالح الأمنية الحدودية تحبط محاولة تهريب بمطار العيون

2022-03-31 / 12:06 صباحًا
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هبة بريس-أشعبان لحبيب

علمت هبة بريس من مصدر مطلع، أن شرطة الحدود وبتنسيق مع المصالح الجمركية، بمطار الحسن الأول بالعيون، تمكنت مساء اليوم الأربعاء من توقيف مواطن مغربي ذو جنسية اسبانية، قادم من جزر الكناري، عبر رحلة جوية صوب مطار الحسن الأول بالعيون، وهو في حالة تلبس بتهريب 3222 قرصا طبيا مخدرا من نوع “ريفوتيل” كانت ملفوفة بإحكام تحت ملابسه الداخلية.

وأورد المصدر نفسه، أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة ارتباطاتها المحتملة على الصعيدين الوطني والدولي.

وتأتي هذه العملية، في إطار المجهودات التي تقوم بها المصالح الأمنية والجمركية، بمطار الحسن الاول حيث قامت خلال السنة الماضية، من توقيف شابة كانت تحاول تهريب اقراص مهلوسة قادمة

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