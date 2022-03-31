زيلينسكي يستدعي سفيرة كييف لدى المغرب

2022-03-31 / 12:03 صباحًا
هبة بريس

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي استدعاء سفيري كييف لدى المغرب وجورجيا وقال “إن هناك من يضيعون وقتهم، ويعملون فقط للبقاء في مناصبهم”.

وقال زيلينسكي في بيان: “هناك من يضيعون وقتهم ويعملون فقط للبقاء في مناصبهم. اليوم وقعت على المرسوم الأول لاستدعاء مثل هذا الشخص، سفير أوكرانيا من المغرب. كما تم استدعاء السفير من جورجيا”.

وأضاف أنه ينتظر “نتائج ملموسة من عمل ممثلي كييف في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا والدول الإفريقية”.

وتابع: “أتوقع نفس النتائج من الملحقين العسكريين في الأيام القليلة المقبلة. الجبهة الدبلوماسية هي إحدى الجبهات الرئيسية، ويجب على الجميع العمل بفعالية”.

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