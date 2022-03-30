روسيا تعلن وقف إطلاق النار في ماريوبول الأوكرانية لإجلاء المدنيين

هبة بريس _ وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء الأربعاء، وقف إطلاق النار ابتداء من الساعة 10,00 من صباح الخميس في مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة من أجل إجلاء المدنيين.

وقالت الوزارة إن هذا الإجراء من شأنه أن يسمح بفتح ممر إنساني إلى مدينة زابوروجيا الأوكرانية.

وأضافت في بيان أنه “كي تنجح هذه العملية الإنسانية، نقترح تنفيذها بمشاركة مباشرة من ممثلي مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واللجنة الدولية للصليب الأحمر”.

وكان مجلس بلدية ماريوبول ندد، الأربعاء، بنقل موسكو “قسرا” المرضى والموظفين من مستشفى توليد في هذه المدينة المحاصرة بجنوب شرق أوكرانيا إلى روسيا.

وقالت البلدية: “تم نقل أكثر من 70 شخصا، نساء وأفراد من الطاقم الطبي، بالقوة من قبل محتلي جناح الولادة رقم 2، في منطقة الضفة اليسرى”.

وتم إجلاء أكثر من 20 ألف من سكان ماريوبول “رغما عن إرادتهم” إلى روسيا بحسب البلدية، التي قالت إن الروس صادروا أوراقهم وأعادوا إرسالهم إلى “مدن روسية بعيدة”.

ولم يتسن التأكد من هذه المعلومات من مصدر مستقل، لأن ماريوبول محاصرة منذ نهاية فبراير، مع تعطل الاتصالات.

وكان مستشفى توليد آخر ومستشفى للأطفال في ماريوبول تعرضا للقصف في 9 مارس، ما أثار تنديدا من قبل المجموعة الدولية. وقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في تلك الضربة

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