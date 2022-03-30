صفعة ويل سميت

صفعة ويل سميت”.. أكاديمية الأوسكار تكشف عن إجراءاتها

2022-03-30 / 10:23 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أكدت أكاديمية الأوسكار التي يجتمع مجلس إدارتها مساء الأربعاء أنها ستتخذ “الإجراءات المناسبة” في شأن مسألة صفع الممثل ويل سميث الفكاهي كريس روك خلال احتفال توزيع الجوائز السينمائية المرموقة.

وبادر ويل سميث الذي فاز بأوسكار أفضل ممثل عن دوره في “كينغ ريتشارد” إلى الاعتذار علنا من كريس روك ومن الأكاديمية بعد الواقعة.

لكنّ كثرا في هولييود يطالبون الأكاديمية التي تمنح الجوائز باتخاذ عقوبة في حق الممثل للجوئه إلى العنف مما أدى في رأيهم إلى حجب الانتباه بطريقة غير عادلة عن الفائزين الآخرين في الأمسية.

وشددت رسالة وقعها رئيس الأكاديمية ديفيد روبين ومديرتها العامة داون هادسون ووجهت إلى آلاف من أعضاء الأكاديمية على أن “النقل المباشر للاحتفال الرابع والتسعين لتوزيع جوائز الأوسكار الأحد كان يفترض أن يشكل احتفاء بأشخاص كثر (…) قاموا بعمل مذهل خلال العام الفائت”.

وأضافت الرسالة “نشعر بالصدمة والغضب لأن هذه اللحظات حجبها السلوك غير المقبول والضار لأحد المرشحين على خشبة المسرح”.

ونشأت المشكلة عندما تناول روك في دعابته الرأس الحليق لجيدا بينكت سميث، زوجة ويل سميث، المصابة بداء الثعلبة الذي يسبب تساقطا للشعر سبق لها أن كشفت علناً منذ سنوات أنها تعانيه

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