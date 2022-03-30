مونديال 2022 .. ياسين بونو يطمئن أنصار أسود الاطلس على حالته الصحية

هبة بريس _ الرباط

طمأن ياسين بونو، حارس المنتخب الوطني المغربي، أنصار أسود الاطلس، على حالته الصحية إثر تعرضه لإصابة قوية خلال المباراة التي جمعت ،أمس الثلاثاء، المنتخب المغربي بنظيره للكونغو الديمقراطية،على أرضية مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، برسم إياب الدور النهائي من تصفيات مونديال 2022 في قطر .

وقال ياسين بونو، في تصريحات للصحافة عند مغادرته للمصحة التي ولجها أمس عقب اصابته في المباراة ” نتائج الفحوصات الطبية التي خضعت لها جاءت جيدة للغاية، بدأت أستعيد عافيتي”.

و أضاف بونو ،الذي تعرض لإصابتين متتاليتين على مستوى الرأس و الحاجب في المواجهة التي حسمها المنتخب بأربعة أهداف لواحد ليحجز تذكرته الى نهائيات مونديال قطر “حاليا سأخضع للراحة من أجل العودة للتداريب”.

من جهته ، أكد عبد الرزاق هيفتي ،طبيب المنتخب المغربي، عدم خطورة الإصابة ، قائلا “بونو بخير، لقد أجرى فحوصات بالأشعة على الرأس وأكدت أنه لا يشكو من أي إصابة خطيرة، حالته الصحية جيدة ولا شيء يدعو للقلق”.

وأضاف أن الطاقم الطبي للمنتخب قرر أن يتم نقل بونو مباشرة للمستشفى، من أجل الاطمئنان على حالته الصحية، مبرزا أنه تم وضع حارس عرين الأسود “تحت المراقبة في المستشفى وقررنا أن يبقى بها ويغادرها بعد 24 ساعة، لذلك لا قلق على بونو”.

جدير ذكره ان الحارس الدولي ياسين بونو يبصم حاليا على عروض جيدة سواء مع الفريق الوطني المغربي أو مع ناديه اشبيلية الاسباني مما جعل مجموعة من الأندية الاوربية الكبيرة تتنافس على استقطابه في الميركاتو الصيفي القادم

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