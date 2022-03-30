مونديال 2022 .. ياسين بونو يطمئن أنصار أسود الاطلس على حالته الصحية
طمأن ياسين بونو، حارس المنتخب الوطني المغربي، أنصار أسود الاطلس، على حالته الصحية إثر تعرضه لإصابة قوية خلال المباراة التي جمعت ،أمس الثلاثاء، المنتخب المغربي بنظيره للكونغو الديمقراطية،على أرضية مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، برسم إياب الدور النهائي من تصفيات مونديال 2022 في قطر .
وقال ياسين بونو، في تصريحات للصحافة عند مغادرته للمصحة التي ولجها أمس عقب اصابته في المباراة ” نتائج الفحوصات الطبية التي خضعت لها جاءت جيدة للغاية، بدأت أستعيد عافيتي”.
و أضاف بونو ،الذي تعرض لإصابتين متتاليتين على مستوى الرأس و الحاجب في المواجهة التي حسمها المنتخب بأربعة أهداف لواحد ليحجز تذكرته الى نهائيات مونديال قطر “حاليا سأخضع للراحة من أجل العودة للتداريب”.
من جهته ، أكد عبد الرزاق هيفتي ،طبيب المنتخب المغربي، عدم خطورة الإصابة ، قائلا “بونو بخير، لقد أجرى فحوصات بالأشعة على الرأس وأكدت أنه لا يشكو من أي إصابة خطيرة، حالته الصحية جيدة ولا شيء يدعو للقلق”.
وأضاف أن الطاقم الطبي للمنتخب قرر أن يتم نقل بونو مباشرة للمستشفى، من أجل الاطمئنان على حالته الصحية، مبرزا أنه تم وضع حارس عرين الأسود “تحت المراقبة في المستشفى وقررنا أن يبقى بها ويغادرها بعد 24 ساعة، لذلك لا قلق على بونو”.
جدير ذكره ان الحارس الدولي ياسين بونو يبصم حاليا على عروض جيدة سواء مع الفريق الوطني المغربي أو مع ناديه اشبيلية الاسباني مما جعل مجموعة من الأندية الاوربية الكبيرة تتنافس على استقطابه في الميركاتو الصيفي القادم
22 تعليقات
لاعب كرة القدم في المستوى المطلوب حيث كان لعبه جيد جداً يتطلب بعض التركيز فقط؛ نتمنى له الشفاء العاجل باذن الله…
الحمدلله على سلامته نتمنى له الشفاء التام ؛ وعودته في أسرع وقت ممكن إلى ميدان الملعب لتحقيق اللقب بكأس العالم….
لقد كان اللعب في وسط ملعب محمد الخامس بالنسبة للمنتخب الوطني المغربي لعب في المستوى مشرف للبلاد نتمنى له التوفيق والمزيد والمزيد من العطاء حتى يتحقق اللقب بكأس العالم لكرة القدم المغربية باذن الله تعالى..
الحمد لله على سلامتك ؛ يا أسد الاسود للمنتخب الوطني المغربي ؛ لقد رفعتم راية المغرب بالنتصاركم في هذه المقابلة التي أجريت يوم الثلاثاء….
بعدما سئمنا وتحطمت نفسيتنا بمعنى الكلمة في كأس إفريقيا للعرب ؛ الحمد لله هانحن نسترجع الثقة مرة أخرى بعد ما فقدناه في كرة القدم المغربية …..
كرة القدم مجرد لعبة فقط لا أقل ولا أكثر..
على سلامتك أخي ياسين ..ولكن سؤال يحيرني ماذا سيحدث للمواطن بعد هذآ الانتصار والتأهل؟؟؟!!! ربما الجواب مفهوم وواضح واجابتها واضحة كوضوح الشمس ومضحكا في نفس الوقت هههههههههههه فلاشيئ يتغير؛ سيبقى الجهل والفقر والبطالة والفساد المالي والاسعار الملتهبة والمعيشية القاسية ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم…
المشكل الكبير هو أن الحكومة تضيع أموال باهضة.. أقل واحد من الاعبين يتقاضون 70 مليون للواحد ؛ احسبها أيها المواطن المغربي البسيط على ماذا ستحصل70×•••=••• والفقير يتخبط في صعوبة الحياة ولقمة العيش ولا يجد من يرحمه إلا الله وحده …
على سلامتك أخي ياسين… نتمنى لك مسيرة حاشدة بالانتصارات..ولكن للاسف الشديد أموال الشعب المغربي تصرف هباءا منثورا ولا أحد يشعر بالفقير الذي طالما عانى من متاعب الحياة ومتطلباتها الصعبة وحسبنا آلله ونعم الوكيل.
أكبر انجاز في تاريخ كرة القدم المغربية الذي حصلت عليه هذه السنة هههههههههههه.. وانتهى الكلام.
لقد انتهت وذهبت كرة القدم المغربية مع أناس يعرفون بقيمة الكرة القدم معنويا وليس ماديا…..
نحن نعيش وضعية صعبة جدا جدا ولا أحد يستطيع تحريك ساكن ( المعيشية صعبة للغاية : ارتفاع المواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة والمحروقات والدواجن والقطاني وووووو وووووووو وغيرها وأنتم تفكرون في كرة القدم ومشاكلها……
نحن في الحروب المدمرة التي تعيشها أوكرانيا وروسيا حاليا بوضعية جد صعبة مما خلفت حزنا عميقا في نفوسنا وقلوبنا وبالاخص الأطفال الذين لا ذنب لهم.. وأنتم تقومون بصرف الأموال الباهضة على اللاعبين..يجب صرفها على المحتاجين والفقراء وكذا لاوكرانيا التي دمرتها الحرب…
الأموال الباهضة التي صرفتوها على اللاعبين لا تعد ولا تحصى ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم….
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي : البطالة والتشرد والارتفاع الساروخي للمواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة وووووو وووووووو وغيرها وأنتم تفرحون؛ كانهم قاموا بمعجزة هههههههههههه.
المغرب منذ سنتين ولحد الآن يعيش وضعية صعبة جدا جدا والفقير يموت من الفقر والابتزازات والمجاعة وووووو اتقوا الله فينا لقد سئمنا من تصرفاتكم…
بالشفاء العاجل باذن الله كنت متألق ما شاءالله حفظك الله ورعاك لاسرتك يآرب…
اللهم اشفيه عاجلا غير اجل يارب العالمين.واحفظه لاسرته من كل سوء وشر يصيبه يآرب إنك سميع مجيب الدعاء يآرب ولطفك بنا وسترك.
الحمدلله على تأهل المنتخب الوطني المغربي ؛ وعلى عزيمته الذي أبهر بها الجمهور المغربي واسترجع الثقة مرة أخرى…
طريق الى قطر وهنيئا للمنتخب الوطني المغربي بهذا الفوز ونتمنى له اللقب بكأس العالم..والشفاء العاجل ليسين…