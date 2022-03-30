الصورة تعبيرية

سلوفاكيا تطرد 35 دبلوماسيا روسيا

2022-03-30 / 9:54 مساءً
0

أعلنت وزارة الخارجية السلوفاكية، الأربعاء، طرد 35 دبلوماسيا روسيا، مشيرة إلى معلومات قدمتها أجهزة المخابرات.

وهذا الإجراء جزء من سلسلة طويلة من عمليات طرد دبلوماسيين روس من عدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في سياق الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية السلوفاكية، يوراج توماغا، لوكالة فرانس برس أنه تم استدعاء سفير روسيا الاتحادية إلى وزارة الخارجية، وسُلّم مذكرة تعلن “أن جمهورية سلوفاكيا قررت خفض عدد موظفي السفارة الروسية في براتيسلافا بمقدار 35 شخصا”.

وأضاف توماغا “نأسف لأنه بعد عمليات الطرد السابقة للدبلوماسيين الروس في العامين الماضيين، لم تظهر البعثة الدبلوماسية الروسية أي نية للعمل بشكل صحيح في سلوفاكيا”.

ويشير تصريح المتحدث إلى عمليتي طرد سابقتين شملت كل منهما ثلاثة دبلوماسيين روس في أغسطس 2020 ومارس 2022.

وقبل عامين، قدرت وسائل الإعلام السلوفاكية عدد الدبلوماسيين الروس في براتيسلافا بنحو 45.

من جانبها، أعلنت بلجيكا وهولندا وجمهورية تشيكيا وإيرلندا، الثلاثاء، طرد عشرات الدبلوماسيين الروس المشتبه في قيامهم بأنشطة تجسس، في إجراء منسق بين الدول الأربع.

وسبق أن أعلنت دول أخرى، مثل الولايات المتحدة وبولندا ودول البلطيق، أنها طردت عناصر من المخابرات الروسية منذ غزو القوات المسلحة الروسية لأوكرانيا في 24 فبراير.

وفي ما يتعلق بدول البلطيق، ردت موسكو، الثلاثاء، بطرد 10 دبلوماسيين من هذه الدول.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of هولندا.. مقتل شخصين بالرصاص في أحد فروع “ماكدونالدز” شرقي البلاد

هولندا.. مقتل شخصين بالرصاص في أحد فروع “ماكدونالدز” شرقي…

2022-03-30 / 11:21 مساءً
Photo of روسيا تعلن وقف إطلاق النار في ماريوبول الأوكرانية لإجلاء المدنيين

روسيا تعلن وقف إطلاق النار في ماريوبول الأوكرانية لإجلاء…

2022-03-30 / 10:30 مساءً
Photo of فرنسا مستعدة لبحث الضمانات الأمنية مع أوكرانيا

فرنسا مستعدة لبحث الضمانات الأمنية مع أوكرانيا

2022-03-30 / 9:31 مساءً
Photo of مسؤول أميركي: الروس بدأوا بالانسحاب من محطة تشيرنوبيل في أوكرانيا

مسؤول أميركي: الروس بدأوا بالانسحاب من محطة تشيرنوبيل في…

2022-03-30 / 8:59 مساءً
Photo of كييف تناشد الهند الضغط على روسيا لوقف عمليتها العسكرية

كييف تناشد الهند الضغط على روسيا لوقف عمليتها العسكرية

2022-03-30 / 8:24 مساءً
Photo of السعودية تبدأ بترحيل نحو 100 ألف إثيوبي إلى بلدهم

السعودية تبدأ بترحيل نحو 100 ألف إثيوبي إلى بلدهم

2022-03-30 / 8:17 مساءً
Photo of الرئيس التونسي يعلن حل البرلمان

الرئيس التونسي يعلن حل البرلمان

2022-03-30 / 7:21 مساءً
Photo of بعد ساعات من القرار.. بايدن يتلقى جرعة اللقاح الرابعة

بعد ساعات من القرار.. بايدن يتلقى جرعة اللقاح الرابعة

2022-03-30 / 7:12 مساءً
Photo of وزير خارجية أوكرانيا يحذر وفد بلاده: لا تأكلوا أو تشربوا خلال التفاوض مع الروس

وزير خارجية أوكرانيا يحذر وفد بلاده: لا تأكلوا أو…

2022-03-30 / 6:28 مساءً
Photo of بسبب تصريحات سانشيز.. الجزائر ترفض استقبال المهاجرين المطرودين من إسبانيا

بسبب تصريحات سانشيز.. الجزائر ترفض استقبال المهاجرين المطرودين من…

2022-03-30 / 5:41 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق