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مسؤول أميركي: الروس بدأوا بالانسحاب من محطة تشيرنوبيل في أوكرانيا

2022-03-30 / 8:59 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أكد مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية، البنتاغون، الأربعاء، أن القوات الروسية بدأت بالانسحاب من موقع تشيرنوبيل للطاقة النووية بعد أن سيطرت عليه في 24 فبراير.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن “تشيرنوبيل منطقة بدأوا فيها تغيير تمركزهم، لقد غادروا وابتعدوا عن منشأة تشيرنوبيل باتجاه بيلاروس”.

وأضاف المسؤول “نعتقد أنهم يغادرون، لا يمكنني القول إنهم غادروا جميعا”.

ولا تزال السلطات الأوكرانية تعتبر تشيرنوبيل منطقة محظورة وخطرة. ويعتبر الدخول إلى موقع الكارثة بدون إذن جريمة بموجب القانون الأوكراني.

ونفت روسيا في السابق أن تكون قواتها قد عرضت المنشآت النووية داخل أوكرانيا للخطر.

وعلى مدى الأسابيع الماضية، أعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن قلقها بشأن العمال في محطة تشرنوبيل، داعية إلى تناوب الموظفين من أجل سلامتهم وأمنهم.

وكانت الوكالة قالت، في بيان، قبل أسبوع: “أبلغت هيئة الطاقة النووية الأوكرانية الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن الموظفين في (تشرنوبيل) لم يعودوا يقومون بإصلاح وصيانة المعدات المتعلقة بالسلامة، ويرجع ذلك في جانب منه إلى إجهادهم البدني والنفسي بسبب العمل دون توقف لما يقرب من ثلاثة أسابيع

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