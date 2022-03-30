السيد أنتوني بلينكن

بلينكن : الحكم الذاتي مقاربة تستجيب لحاجيات وتطلعات سكان الصحراء

2022-03-30 / 7:59 مساءً
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هبة بريس _ متابعة

أكد كاتب الدولة الأمريكي، أنتوني بلينكين، أن مبادرة الحكم الذاتي، التي اقترحها المغرب لوضع حد للنزاع حول الصحراء، تشكل مقاربة تستجيب لحاجيات وتطلعات ساكنة الصحراء.

وقال بلينكين، في حوار خص به قناة “ميدي 1 تي في”.. “إننا نرى في المبادرة المغربية للحكم الذاتي مخططا جادا وواقعيا وذا مصداقية (…) إنها مقاربة يمكن أن تستجيب لحاجيات وتطلعات” ساكنة الصحراء.

وأكد المسؤول الأمريكي دعم بلاده للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا في قيادة العملية السياسية الخاصة بقضية الصحراء، تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأوضح كاتب الدولة الامريكي أن”هناك عملا مهما للغاية يقوم به المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا ، ونحن ندعمه. لقد تطرقنا لذلك اليوم مع زميلي وصديقي ناصر بوريطة (…) وسنتابع الموضوع خلال الاسايبع المقبلة”.

وفي ما يتعلق بتعيين الرئيس جو بايدن للسيد بونييت تالوار سفيرا جديدا للولايات المتحدة بالمغرب، أشار بلينكين إلى أن تلوار، الذي يتطلب تعيينه مصادقة مجلس الشيوخ، سيكون “سفيرا متميزا للولايات المتحدة وللعلاقات بين بلدينا “.

وقال إنه “صديق قديم ، ونحن نعمل سويا منذ 20 عاما ، إنه شخص مقرب جدا من الرئيس بايدن (…) لدي ثقة كاملة به، وخاصة الرئيس بايدن”.

وقال “المجيء إلى هنا بهذا البلد الرائع يعد فرصة عظيمة”.

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