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النجم العالمي بروس ويليس يفقد النطق ويعتزل التمثيل

2022-03-30 / 7:36 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت أسرة الفنان الأميركي، بروس ويليس، نجم سلسلة أفلام “داي هارد”، اعتزاله عن التمثيل بسبب إصابته بـ”السكتة الكلامية”، وهو مرض يسبب صعوبات في اللغة وفقدان القدرة على الكلام.

وكشفت ابنته، رومر، في منشور على حسابها على إنستغرام، عن إصابة والدها ويليس (67 عاما)، وقالت إنه “سيبتعد عن مهنة التمثل التي كانت تعني له الكثير، بسبب حالة تسبب صعوبات في اللغة أو الكلام”.

وانتهت الرسالة الموجهة إلى “أنصار بروس الرائعين” بملاحظة متفائلة: “كما يقول بروس دائما، عيشوا الأمور، نحن نخطط بالفعل للقيام بذلك

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