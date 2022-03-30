بعد ساعات من القرار.. بايدن يتلقى جرعة اللقاح الرابعة

هبة بريس _ وكالات

أعلن البيت الأبيض أن جو بايدن سيتلقى جرعته الثانية المعززة من لقاح كوفيد-19 الأربعاء، بعد خطاب مخصص لسياسته لمكافحة الوباء.

وكان الرئيس الأميركي البالغ 79 عامًا تلقى الجرعة الأولى من لقاح فايزر في ديسمبر 2020 ، والثانية في يناير 2021، ثم أول جرعة معززة في نهاية سبتمبر.

ويطبق بايدن بذلك فورا القرار الذي اتخذته وكالة الأدوية الأميركية، الثلاثاء.

ووافقت وكالة الأدوية الأميركية على إعطاء جرعة رابعة من لقاح فايزر- بايونتيك، أو مودرنا، المضادين لكوفيد-19 للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، وذلك بعد أربعة أشهر من تلقيهم الجرعة الثالثة من اللقاح.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي استقر فيه عدد الإصابات الجديدة في الولايات المتحدة، بعد انخفاضها لأسابيع، وفيما حذرت السلطات من بوادر موجة جديدة تتعلق بالطفرة الثانية من المتحورة أوميكرون (BA.2)، وهي معدية أكثر بنسبة 30 بالمئة ولكنها ليست أكثر خطورة.

وسيتلقى جو بايدن جرعته الرابعة، في وقت أصيب عدد من العاملين في البيت الأبيض بكوفيد مؤخرا، بينهم زوج نائبة الرئيس كامالا هاريس، داغ إمهوف، والناطقة باسم البيت الابيض جين ساكي، ومساعدتها كارين جان بيير

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