محمد السادس

دول الساحل تنوه بالملك محمد السادس

2022-03-30 / 7:01 مساءً
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هبة بريس _ و م ع

أشاد الوزراء ورؤساء وفود البلدان الأعضاء في تجمع دول الساحل والصحراء، المجتمعون من 28 إلى 30 مارس الجاري بالرباط بمناسبة انعقاد الدورة الحادية والعشرين للمجلس التنفيذي لهذا التجمع الإقليمي، بـ”الدور الحاسم” الذي يضطلع به الملك محمد السادس لفائدة سكان منطقة تجمع دول الساحل والصحراء.

وجدد المسؤولون أنفسهم، في ختام أشغال هذا اللقاء، التعبير عن “امتنانهم العميق لجلالة الملك محمد السادس لدوره الحاسم وجهوده الثابتة لتمكين تجمع دول الساحل والصحراء من مواصلة مبادراته لفائدة ساكنة منطقة هذا التجمع”، منوهين بالانخراط الشخصي للملك “لما يقوم به من مبادرات لإرساء السلم والاستقرار بالدول الأعضاء التي تعاني من آفة الإرهاب”.

وأعرب المشاركون للملك عن عميق امتنانهم وخالص شكرهم لتهيئة الظروف الملائمة لإنجاح هذا الاجتماع، الذي يصب في مصلحة جميع الدول الأعضاء في تجمع الساحل والصحراء.

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