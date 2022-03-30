وزير خارجية أوكرانيا يحذر وفد بلاده: لا تأكلوا أو تشربوا خلال التفاوض مع الروس

هبة بريس _ متابعة

بعد ورود أنباء عن تعرض، الأوليغارش الروسي، رومان أبراموفيتش وآخرين، للتسمم أثناء تواجدهم في مفاوضات بين أوكرانيا وروسيا، لأجل إيجاد صيغة حل للحرب على أوكرانيا، حذرت كييف مفاوضيها من الأكل أو الشرب أو حتى لمس أي شيء أثناء توجههم إلى المحادثات مع روسيا في إسطنبول.

ونصح وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، في مقابلة على القناة التلفزيونية الوطنية “يوكرانين 24” أي شخص يتفاوض مع روسيا ألا يأكل أو يشرب أي شيء “ويفضل أن يتجنب لمس الأسطح” وفق تعبيره.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” وموقع “بيلينغكات” المتخصص في التحقيقات الاستقصائية، قد أشارا إلى حالة تسمم يكون قد تعرض لها أبراموفيتش واثنين من الوفد الأوكراني المفاوض.

وأجمع المصدران أن المعنيين اشتكوا من “عيون حمراء، وألم في الحلق، وبثور في جلدهم خصوصا على مستوى الوجه والأيدي” ، وهي أعراض تتفق مع التسمم بمواد كيماوية، حسبما تقول صحيفة “واشنطن بوست”

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