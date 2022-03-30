بيان فلكي حول بداية شهر رمضان

هبة بريس _ متابعة

يترقب العالم الإسلامي نهاية هذا الأسبوع ومطلع الأسبوع المقبل لرؤية هلال شهر رمضان، حيث حدد مركز فلكي الأيام التي يمكن فيها مشاهدته بالعين المجردة من عدمه.

ومن الممكن أن يبدأ الشهر، الأكثر أهمية لدى المسلمين حول العالم، إما السبت أو الأحد في بعض الدول أو الأحد والاثنين في دول أخرى، وفقا لمركز الفلك الدولي، المعني برصد الأهلة.

في بيان نشر على موقعه الرسمي في 21 من هذا الشهر قال المركز، ومقره الإمارات، إن “معظم الدول ستتحرى هلال شهر رمضان يوم الجمعة المقبل الذي يصادف 29 من شهر شعبان في السنة الهجرية”.

لكن المرصد أكد أن “رؤية الهلال في هذا اليوم غير ممكنة بالعين المجردة من أي مكان في العالم الإسلامي، ويمكن أن يرى فقط باستخدام التلسكوب وبصعوبة بالغة من أطراف بسيطة من غرب القارة الأفريقية”.

كذلك أشار المرصد إلى أن “رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بصعوبة بالغة في أجزاء من القارتين الأميركيتين، كما أن رؤيته يومها باستخدام تقنية التصوير الفلكي ممكنة بصعوبة كبيرة في حالة الصفاء التام للغلاف الجوي فقط”.

وبين المرصد أنه “جرت العادة بمثل هذه الظروف أن تعلن غالبية دول العالم الإسلامي بدء شهر رمضان في اليوم التالي وهو يوم السبت المصادف الثاني من أبريل، وسيكون يوم الجمعة مكملا لشهر شعبان”.

المرصد أوضح أيضا “أما بالنسبة للدول التي تشترط الرؤية الصحيحة بالعين المجردة فقط أو تشترط الرؤية المحلية الصحيحة، وهذه دول قليلة، فيتوقع أن يبدأ فيها شهر رمضان المبارك يوم الأحد، وستكون عدة شهر شعبان في بعضها 29 يوما وفي بعضها الآخر 30 يوما”

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