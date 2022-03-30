بعد “قمّة النقب” ..هل يحصل المغرب على ن-ظام “القبة الحديدية” الإسرائيلي ؟

هبة بريس _ الرباط

قال موقع “Globes” نقلا عن مصادر اسرائيلية ان دولا حضرت قمة النقب الاخيرة التي انعقدت باسرائيل قد ناقشت امكانية الحصول على أنظمة الدفاع التي تصنعها شركات إسرائيلية

وقال نفس المصدر ان الأمر يتعلق بالمغرب والبحرين والإمارات ..دول ارادت الحصول على نظام “القبة الحديدية” الذي سبق أن أعرب المغرب عن رغبته في الحصول عليه لتقوية وتعزيز ترسانته الدفاعية.

ووفق ذات المصدر، فإن هذه القمة فتحت الباب أمام إمكانية بيع إسرائيل لمجموعة من الأسلحة والأنظمة الدفاعية، للمغرب والإمارات والبحرين، خاصة أن هذه القمة يُرجح أنها ستكون سنوية وستتناول المواضيع الأمنية والإقليمية بين الأطراف المشاركة.

وكان موقع غلوبس الإسرائيلي، قد أشار في تقرير نشره في 18 نونبر الماضي، خلال معرض دبي لأنظمة الدفاع، أن 27 دولة في العالم اقتنت نظام دفاعي إسرائيلي، من بينها المغرب، مضيفة بأن الإمارات بدورها وقعت صفقة للحصول عليه

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