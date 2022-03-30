الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

بسبب تصريحات سانشيز.. الجزائر ترفض استقبال المهاجرين المطرودين من إسبانيا

2022-03-30 / 5:41 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أوقفت الجزائر استقبال المهاجرين غير الشرعيين المطرودين من إسبانيا على خلفية توتر العلاقة بين البلدين.

وحسب ما نقلته صحيفة “إل كونفيدنسيل”، فإن القرار الجزائري جاء ردا على تصريحات رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز بخصوص قضية الصحراء المغربية.

كما أشارت الصحيفة إلى انقطاع الرحلات الجوية بالكامل بين الجزائر وإسبانيا، حيث لم يتضمن برنامج الرحلات الجوية الإضافية الذي أعلنت عنه وزارة النقل أي رحلات نحو إسبانيا.

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