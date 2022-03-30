مشاكل تقنية تمنع مهنيي النقل من التسجيل في بوابة دعم المحروقات

هبة بريس ـ ياسين الضميري

في ظل الارتفاع العالمي لأسعار المحروقات، أطلقت الحكومة المغربية عملية الدعم المباشر و الاستثنائي لمهنيي قطاع النقل الطرقي و هو الدعم الذي ستستفيد منه فئات مهنية مختلفة وسيخصص لنحو 180 ألف عربة.

الحكومة وضعت لهذا الغرض موقعا خاصا يسمح للمهنيين الراغبين في الاستفادة من مبالغ الدعم بالتسجيل به، سواءا مهنيي نقل المسافرين من حافلات النقل بين المدن و سيارات الأجرة بصنفيها و كذا النقل المزدوج و حافلات النقل الحضري و مهنيي النقل السياحي و كذا مهنيي نقل البضائع و نقل المستخدمين و النقل المدرسي.

و مباشرة فور إطلاق البوابة الإلكترونية الخاصة بالتسجيل في دعم مهنيي قطاع النقل، وجد المعنيون بالأمر صعوبات جمة في إتمام العمليات المطلوبة بسبب بعض المشاكل التقنية في الموقع خاصة لدى شركات و أصحاب عربات نقل البضائع.

و في هذا الصدد، أوضح مصدر مهني فضل عدم الكشف عن هويته أن طلبات التسجيل الخاصة بالشركات العاملة في صنف نقل البضائع واجهت مشاكل تقنية حالت دون إنهاء عمليات التسجيل، حيث تمت مراسلة القائمين على استقبال ملاحظات و شكاوي المهنيين منذ الأيام الأولى لإطلاق البوابة الإلكترونية دون أن يتم حل المشكل.

و أكد ذات المصدر أن المهنيين بمجرد إدخالهم كل المعلومات و المعطيات الرقمية الخاصة بعرباتهم المطلوبة منهم في البوابة، يتم توجيههم لصفحة ثانية تشير لكون المعطيات غير صحيحة فيتم رفض طلبات التسجيل بشكل أوتوماتيكي.

هذا و يطالب المهنيون من الوزارة الوصية إيلاء عناية خاصة للملاحظات و الشكاوي الموجهة لإدارة الموقع المخصص للتسجيل و إيجاد حل للمشاكل التقنية التي ستضيع على مهنيي قطاع النقل التسجيل في بوابة الدعم.

و تجدر الإشارة إلى أن الحكومة سبق و أعلنت أن مهنيي النقل العمومي للمسافرين سيستفيدون من دعم بقيمة 2200 درهم لسيارات الأجرة الكبيرة، و1600 درهم لسيارات الأجرة الصغيرة، و1800 درهم لعربات النقل المزدوج بالعالم القروي، بالإضافة إلى 7000 درهم لحافلات نقل المسافرين بين المدن، و6200 درهم لحافلات النقل الحضري.

و فيما يتعلق بالنقل السياحي، سيستفيد المهنيون من دعم مالي يبلغ 2800 درهم لحافلات النقل من الصنف الأول، و1400 درهم للحافلات من الصنف الثاني، و1000 درهم للعربات من الصنف الثالث TGR/TLS.

وبخصوص مهنيي نقل البضائع لفائدة الغير، فإنه سيخصص دعم مالي يبلغ 1000 درهم لعربات القطر، و2600 درهم للشاحنات ذات الحمولة المسموح بها تفوق 3.5 طن وأقل من 14 طن، و3400 درهم للشاحنات ذات الحمولة المسموح بها بين 14 و19 طن، و4200 درهم للشاحنات التي يتجاوز وزن الحمولة المسموح بها 19 طن، فضلا عن 6000 درهم مخصصة للجرارات الطرقية.

وفيما يتعلق بالدعم المخصص لنقل المستخدمين والنقل المدرسي، فسيستفيد مهنيو نقل المستخدمين لحساب الغير من دعم مالي قدره 1200 درهم عن كل عربة، و1000 درهم لكل عربة مخصصة للنقل المدرسي لحساب الغير.

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