تسجيل 105 إصابات وحالة وفاة واحدة بكورونا

هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 105 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1.163.214 حالة في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل حالة وفاة بكورونا ليصل العدد إلى 16.060 .

كما تم التأكد من 73 حالة شفاء إضافية ليصل التعافي إلى 1.146.532.

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