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فاس.. إحالة مشتبه فيهما على العدالة بتهمة الذبيحة السرية

2022-03-30 / 4:03 مساءً
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ع محياوي _ هبة بريس

أحالت دائرة الشرطة بمنطقة أمن فاس المدينة بولاية أمن فاس نهاية الأسبوع المنصرم على أنظار المحكمة، شخصين يبلغان من العمر 24 و 26 سنة، بعد أن اشتبه تورطهما في قضية تتعلق بالذبيحة السرية بحي صهريج كناوة بمدينة فاس.

وقد جاءت عملية إيقاف المشتبه فيهما بعد قيام العناصر الأمنية بالتحريات والأبحاث الميدانية التي أسفرت عن إيقافهما في حالة تلبس داخل محل معد لهذا الغرض في ظروف غير صحية ولا تتلائم مع الضوابط الصحية المعمول بها، وحجز ما مجموعه 102 كيلوغرام من اللحوم الحمراء فضلا عن بقرتين بصدد القيام بدبحهما، والتي تم إيداعها على المصلحة البيطرية المختصة.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما لتدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل رصد ظروف وملابسات هذه القضية، قبل إحالتهما على أنظار العدالة

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