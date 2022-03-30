خاص..حنان الفاضلي تكشف لهبة بريس تفاصيل عودتها و آخر رسالة لوالدها الراحل

نجلاء مزيان: هبة بريس

رغم ابتعادها عن الساحة الفنية لما يزيد عن خمس سنوات، إلا أن أعمالها ظلت راسخة في أذهان المغاربة، هي من عائلة فنية كبيرة، فوالدها الفنان القدير الراحل عزيز الفاضلي وشقيقها المخرج المبدع عادل الفاضلي.

أيقونة الكوميديا المغربية حنان الفاضلي فتحت قلبها لجريدة هبة بريس الالكترونية، و أجابت عن مجموعة من علامات الاستفهام التي رافقت مدة غيابها و ابتعادها عن الساحة الفنية.

و في هذا الصدد، قالت النجمة المغربية أنها سوف تكون حاضرة في رمضان 2022 ب عمل يحمل عنوان “بنات سي الطاهر” ،و هو العمل الذي يحظى بمكانة خاصة في قلبها لعدة أسباب، أبرزها أنه آخر عمل شارك فيه والدها الراحل “مدير فني للعمل”.

و أضافت قائلة:” هاد العمل هو بمثابة تكريم لبابا الله يرحمو”، كما أنه تكريم كذلك لمجموعة من الرواد الذين تغيبوا عن الساحة الفنية سواء بسبب المرض أو لأسباب أخرى.

و واصلت حنان :”بنات سي الطاهر ” هو عمل موجه لفئة معينة “الركيزة”، هنا تقصد الفنانة المغربية الفئة الكبيرة في السن التي أصبحت متناسية بسبب ملاهي الحياة “على حد تعبيرها”، مشيرة أن العمل هو إنساني كوميدي فهو يسلط الضوء على مجموعة من القيم التي افتُقدت “قيمة الناس لكبار لي بدات كتهمل”.

و عن فكرة العمل و أحداثه، فهو يرصد تفاصيل حياة شقيقتين (زهرة وفاطنة)، اللتان تطبعهما نوستالجيا الماضي، إذ تحاول الأختين التأقلم مع المجتمع المعاصر بإيجابياته وسلبياته .

و عن سبب تميزها عن باقي الكوميديين، أكدت الفاضلي أن الحب هو هبة من الله تعالى، فهو من غرس محبتها في قلوب المغاربة، مغتنمة الفرصة لشكر كل من تواصل معها و شجعها و آمن بموهبتها وقف بجانبها في مصابها الجلل.

و واصلت حديثها، ” كل إنسان يعمل بجد و يقدر جمهوره و يحترمه و لا يخدعه، فهو بالطبع سوف يصل إلى القلوب و سيحقق نجاحا لا مثيل له”، مضيفة :”من أسباب غيابي هو أنني في مرحلة من حياتي أحسست أنني غير قادرة على إعطاء عمل بنفس الإبداع لهذا فضلت احترام جمهوري العريض و الإبتعاد قليلا”.

و عن رجوعها للفن، قالت النجمة المغربية أنها تتمنى ذلك خاصة و أنها أمنية والدها الراحل الذي ظل لسنوات يطلب منها العودة للمجال الذي افتقد فنانة مميزة بحجمها، مضيفة أن آخر رسالة من والدها كانت :”استمري و غادي نكون أسعد إنسان ملي ترجع للساحة الفنية”.

و في سياق متصل، حرصت على تقديم نصيحة للكوميديين الشباب الذين اشتهروا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة :” كنشجعهم، و كنقولهم يكون رأسهم ديما صغير و يطوروا من انفسهم من ناحية الكتابة و مينحصروش ف مواقع التواصل الاجتماعي”.

و في الختام، أعربت الفنانة المغربية عن سعادتها بهذا العمل الذي عرف مشاركة رواد الفن المغربي مثل : نعيمة بوحمالة، زهور سليماني، نور الدين بكر، عادل أبا تراب، نزهة بدر، و سلوى الجوهري.

و الجدير بالذكر أن “بنات سي الطاهر” سوف يبث على القناة الأولى طيلة أيام رمضان، و هو من اخراج عبد الحق شعبي، موسيقى جينيريك رشدي الفاضلي، فيما شارك في الكتابة كل من عمر فلكي و مهدي بلعياشي.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0