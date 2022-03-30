بيدرو سانشيز

سانشيز أمام البرلمانيين الإسبان: “مصلحتنا تقتضي الاصطفاف لجانب المغرب”

2022-03-30 / 1:39 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

خرج بيدرو سانشيز اليوم أمام نواب البرلمان الإسباني ليدافع بشدة عن القرار الأخير القاضي باعتراف مدريد بمغربية الصحراء معتبرا الأمر بداية لصفحة جديدة مع المغرب.

سانشيز رئيس الحكومة و الذي تم استدعاؤه للبرلمان الإسباني في جلسة عامة، اعتبر القرار الأخير بمثابة تحول إيجابي في علاقة إسبانيا مع أحد أبرز شركائها و حلفائها الاستراتيجيين.

و قال سانشيز بأن مصلحة إسبانيا تقتضي الاصطفاف إلى جانب المملكة المغربية نظرا للمصير المشترك الذي يواجههما و للروابط الكبيرة التي تجمع الدولتين، و بالتالي كان بديهيا أن يكون هذا الاعتراف لتسهيل عودة العلاقات الرسمية بين مدريد و الرباط.

و شدد رئيس الوزراء الإسباني على أن الموقف الذي تؤكده الحكومة الإسبانية يتماشى مع موقف الشركاء الأوروبيين والبلدان الأخرى كفرنسا و ألمانيا و الولايات المتحدة الأمريكية.

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