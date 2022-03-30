فاس تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال ال24 ساعة الأخيرة
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة من الساعة السادسة صباحا من يوم أمس الثلاثاء إلى الساعة السادسة صباحا من اليوم الأربعاء، حسب مديرية الأرصاد الجوية الوطنية:
– فاس : 34 ملمتر – طنجة : 31 ملمتر – تاوريرت : 24 ملمتر
– سطات والجديدة : 23 ملمتر – إفران والرباط المدينة: 19 ملمتر
– آسفي و الصويرة-المطار : 18 ملمتر
– مكناس : 17 ملمتر – العرائش والصويرة-الميناء : 16 ملمتر
– الرباط -سلا : 15 ملمتر – المحمدية والنواصر : 14 ملمتر – القنيطرة والدار البيضاء : 13 ملمتر
– تطوان : 12 ملمتر
– بنسليمان وشفشاون : 11 ملمتر – تازة : 9 ملمترات
– تيط مليل : 8 ملمترات
– الحسيمة وخريبكة : 7 ملمترات
– سيدي سليمان : 6 ملمترات – الناظور : 5 ملمترات – مراكش وأكادير-انزكان وأكادير-المسيرة وبنجرير : 4 ملمترات – وجدة وسيدي افني : ملمتران
– ميدلت وتزنينت : ملمتر واحد – طانطان و تارودانت وكلميم : أقل من ملمتر
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الحمد لله على الغيث النافع اللهم زدنا ولا تنقصنا أمين