الكرملين: لا “تقدم” في المفاوضات الروسية-الأوكرانية

2022-03-30 / 12:43 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلن الكرملين الأربعاء أن المفاوضات التي جرت بين الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول الثلاثاء لم تفض إلى نتائج “واعدة جدا” ولا أي “تقدم”.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحافيين: “في الوقت الراهن، لا يمكننا الإشارة إلى أي نتائج واعدة جدا أو تقدم من أي نوع. هناك الكثير من العمل لإنجازه”.

لكنه اعتبر أنه أمر “إيجابي” أن الجانب الأوكراني “بدأ أخيرا بصياغة اقتراحاته بشكل ملموس ووضعها خطيا”.

وقال: “نحرص على تجنب الإدلاء بتصريحات علنية بخصوص جوهر” المواضيع التي تبحث في المفاوضات لأننا “نعتقد بأن المفاوضات يجب أن تجري” بعيدا عن الأضواء.

تتناقض هذه التصريحات مع الأجواء الإيجابية التي عبّر عنها مسؤولون روس شاركوا في المحادثات التي جرت الثلاثاء في إسطنبول.

ففي ختام المحادثات، أعلن نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فورمين، أن موسكو “ستقلص بشكل جذري أنشطتها العسكرية في اتجاه كييف وتشرنيهيف” في شمال البلاد.

وقال أيضا إن الاقتراحات “الواضحة” من أوكرانيا بهدف التوصل إلى اتفاق “ستدرس قريبا جدا وستعرض على الرئيس” فلاديمير بوتين.

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