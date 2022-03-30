بونو ل”المغاربة”: “شكرا على رسائلكم.. ومبروك التأهل للمونديال”

2022-03-30 / 11:57 صباحًا
3
هبة بريس

طمأن الحارس المغربي ياسين بونو، المغاربة على وضعه الصحي، بعدما غادر مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية أمس الثلاثاء إثر تعرضه لإصابة قوية على مستوى الحاجب.

ونشر بونو على حسابه بموقع انستغرام صورة من داخل أحد المصحات الخاصة بالبيضاء رفقة والديه، معلقا عليها بالقول “شكرا على رسائلكم، ومبروك التأهل لجميع المغاربة.. المغرب حاضر في المونديال”.

هذا ويشار الى أن عبد الرزاق هيفتي، طبيب المنتخب الوطني، أكد على أن الحالة الصحية لبونو جيدة بعد خضوعه لمجموعة من الفحوصات الطبية.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of سفارة أمريكا بالرباط: “مبروك لأسود الأطلس و وزير الخارجية الأمريكي كان يشجعكم”

سفارة أمريكا بالرباط: “مبروك لأسود الأطلس و وزير الخارجية…

2022-03-30 / 3:55 مساءً
Photo of للراغبين في حضور مونديال قطر.. الفيفا تطرح تذاكر إضافية بعد نفاذ الدفعة الأولى

للراغبين في حضور مونديال قطر.. الفيفا تطرح تذاكر إضافية…

2022-03-30 / 3:08 مساءً
Photo of بعد ضمان التأهل.. هاته هي المنتخبات التي سيتفادى المغرب مواجهتها في مونديال قطر

بعد ضمان التأهل.. هاته هي المنتخبات التي سيتفادى المغرب…

2022-03-30 / 12:58 مساءً
Photo of بنسعيد: “شكرا للاعبين والجامعة والطاقم لعدم تقصيرهم في تمثيل بلدنا أحسن تمثيل”

بنسعيد: “شكرا للاعبين والجامعة والطاقم لعدم تقصيرهم في تمثيل…

2022-03-30 / 10:38 صباحًا
Photo of تأهل الأسود للمونديال يضمن للجامعة منحة 13 مليار من الفيفا

تأهل الأسود للمونديال يضمن للجامعة منحة 13 مليار من…

2022-03-30 / 9:51 صباحًا
Photo of أخنوش ل”أسود الأطلس”: “فوزكم المستحق يشرف بلادنا”

أخنوش ل”أسود الأطلس”: “فوزكم المستحق يشرف بلادنا”

2022-03-30 / 9:40 صباحًا
Photo of بلماضي: “أشعر بالحزن.. وحكام المباريات يدوسون على الجزائر”

بلماضي: “أشعر بالحزن.. وحكام المباريات يدوسون على الجزائر”

2022-03-30 / 9:25 صباحًا
Photo of فرحة بشوارع العيون بعد تأهل المنتخب الوطني المغربي

فرحة بشوارع العيون بعد تأهل المنتخب الوطني المغربي

2022-03-29 / 11:20 مساءً
Photo of هدف قاتل للكاميرون يحرم الجزائر من التأهل لمونديال قطر

هدف قاتل للكاميرون يحرم الجزائر من التأهل لمونديال قطر

2022-03-29 / 10:29 مساءً
Photo of رسميا.. أسود الأطلس إلى مونديال “قطر 2022” بفوز كاسح أمام الكونغو الديمقراطية

رسميا.. أسود الأطلس إلى مونديال “قطر 2022” بفوز كاسح…

2022-03-29 / 9:45 مساءً

‫3 تعليقات

  3. أللهم احفظه وأطل في عمره الحمد الله على لطفه نتمنى له الشفاء العاجل من الناس الذين يحبون وطنهم مسيرة موفقة وعودة سريعة للميدان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق