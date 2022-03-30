قبيل شهر رمضان.. أسعار الطماطم تتراجع

2022-03-30 / 11:33 صباحًا
2
هبة بريس - الرباط

أيام قليلة قبيل دخول شهر رمضان الكريم، سجلت أسعار الطماطم تراجعا طفيفا بعدد من مدن المملكة.

وعرف سعر الكيلوغرام الواحد للطماطم بين 5 و6 دراهم بمعظم أسواق المملكة، بعدما عرفت ارتفاعا وصل ل10 و12 درهما خلال الأيام الماضية.

ويعرف شهر رمضان الكريم إقبالا كبيرا على هذا المنتوج من قبل الأسر المغربية، لاستهلاكه في عدة أطباق تقليدية معروفة.

هذا ويشار الى أن الحكومة وعدت المواطنين قبل أيام بتراجع أسعار الطماطم بعد اتخاذها عجة إجراءات لضمان استقرار سعرها ووفرتها بالوق.

ما رأيك؟
المجموع 18 آراء
3

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أمواج البحر تلفظ كمية من مخدر الشيرا قرب اخنفير

أمواج البحر تلفظ كمية من مخدر الشيرا قرب اخنفير

2022-03-30 / 5:30 مساءً
Photo of الفدرالية المغربية للصناعات الصحية تضع ثقتها في نوفل لحلو

الفدرالية المغربية للصناعات الصحية تضع ثقتها في نوفل لحلو

2022-03-30 / 5:13 مساءً
Photo of مشاكل تقنية تمنع مهنيي النقل من التسجيل في بوابة دعم المحروقات

مشاكل تقنية تمنع مهنيي النقل من التسجيل في بوابة…

2022-03-30 / 4:51 مساءً
Photo of إحباط محاولة للهجرة السرية وحجز قارب مطاطي قرب طرفاية

إحباط محاولة للهجرة السرية وحجز قارب مطاطي قرب طرفاية

2022-03-30 / 4:44 مساءً
Photo of تسجيل 105 إصابات وحالة وفاة واحدة بكورونا

تسجيل 105 إصابات وحالة وفاة واحدة بكورونا

2022-03-30 / 4:26 مساءً
Photo of الداكي: الأمن الصحي للمواطنين المغاربة يكتسي صبغة دستورية

الداكي: الأمن الصحي للمواطنين المغاربة يكتسي صبغة دستورية

2022-03-30 / 4:07 مساءً
Photo of فاس.. إحالة مشتبه فيهما على العدالة بتهمة الذبيحة السرية

فاس.. إحالة مشتبه فيهما على العدالة بتهمة الذبيحة السرية

2022-03-30 / 4:03 مساءً
Photo of عصابة ” الأبناك” تقتحم وكالة بتارودانت دون الظفر بالغنيمة

عصابة ” الأبناك” تقتحم وكالة بتارودانت دون الظفر بالغنيمة

2022-03-30 / 2:28 مساءً
Photo of فاس تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال ال24 ساعة الأخيرة

فاس تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال ال24 ساعة الأخيرة

2022-03-30 / 1:22 مساءً
Photo of وزير الصحة: مابين 50 و 80% من الأدوية تباع عبر الإنترنيت عالميا

وزير الصحة: مابين 50 و 80% من الأدوية تباع…

2022-03-30 / 12:39 مساءً

‫2 تعليقات

  1. السلام عليكم ، تعرفون لماذا انخفضت اسعار الطماطم ؟ ليس لان الحكومة خفضتها ، بل لانها لا تستطيع تصديرها عبر اسبانيا ،بسبب اضراب شركات النقل لمدة تزيد عن الاسبوع،

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق