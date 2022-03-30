بنسعيد: “شكرا للاعبين والجامعة والطاقم لعدم تقصيرهم في تمثيل بلدنا أحسن تمثيل”

هبة بريس - الرباط

هنأ وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهجي بنسعيد، المناخب الوطني على فوزه على نزيره الكونغولي برسم تصفيات كأس العالم 2022.

وقال بنسعيد في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك” : “نيابة عن كل أطر وزارة الشباب والثقافة والتواصل أتقدم بكل التهاني للجمهور المغربي بمناسبة تأهل المنتخب الوطني لكأس العالم قطر 2022”.

وأضاف “الشكر موصول للاعبين والطاقم التقني والفني والجامعة الملكية لكرة القدم لمجهوداتهم الكبيرة وعدم تقصيرهم في تمثيل وطننا أحسن تمثيل خلال هذه الإقصائيات.”

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