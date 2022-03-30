بلماضي: “أشعر بالحزن.. وحكام المباريات يدوسون على الجزائر”

هبة بريس - وكالات

علق جمال بلماضي المدرب الجزائري للمنتخب الوطني، مساء الثلاثاء، على مستقبله عقب ضياع حلم التأهل إلى مونديال قطر 2022 بعد الخروج أمام منتخب الكاميرون.

وقال بلماضي: “أنا متواجد هنا منذ 4 سنوات تقريبا، حيث عشت الكثير من الفرحة، لقد قمت بكل ما بوسعي لإخراج المنتخب من النفق المظلم عندما أتيت عام 2018”.

وأضاف: “هذا الإقصاء سيُسعد بعض الصحفيين الذين يعملون لصالح بعض اللوبيات”، وفقا لصحيفة النهار الجزائرية.

وتابع: “أتحمل المسؤولية كاملة، الجزائر بلدي، سيمر المنتخب الوطني الجزائري بأوقات صعبة في الأشهر القادمة لكن يجب النهوض مُجددا”.

وأوضح: “الأكيد أن الجزائر بلد كبير، ستكون هناك أمور جميلة مُستقبلا بوجودي أو بدون بلماضي، وأنا دائما في خدمة بلدي”.

قبل أن يختم: “عندما كنت مُفيدا للمنتخب كنت حاضرا، وعندما لا أشعر بأنني مُفيد سأرحل بكل هدوء، وسأفكر في مستقبلي في الأيام القليلة القادمة”.

وعن التحكيم الإفريقي وحكم لقاء الكاميرون الغامبي بكاري غاساما، قال بلماضي: “الظلم التحكيمي ليس وليد اليوم ونتعرض له منذ مدة طويلة”.

وأضاف: “منذ مدة طويلة ونحن نتعرض لقلة الاحترام حيث أصبح الحكام لا يحترمون الجزائر، ويقومون بالدوس علينا”.

ووجه بلماضي رسالة خاصة للشعب الجزائري عقب ضياع حلم التأهل إلى مونديال قطر 2022 قائلا: “فعلنا كل شيء لإسعاد الجزائريين وعملنا بالقلب ما جعلني أتساءل ماذا يمكننا أن نقدم أكثر”.

وأضاف: “عملنا باحترافية كبيرة طيلة شهرين كاملين وتعرضنا لأسوأ سيناريو للإقصاء من المونديال”.

وتابع: “أشعر بالحزن لعدم بلوغ المونديال لأننا نلعب من أجل البلد والشعب الجزائري، والفشل الشخصي أعتبره أمرا ثانويا”.

ما رأيك؟ المجموع 2 آراء 2 0