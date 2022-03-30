تساقطات مطرية
صورة تعبيرية

طقس الأربعاء.. أجواء باردة وأمطار متفرقة بهذه المناطق

2022-03-30 / 7:00 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء، أن تكون الأجواء ممطرة مصحوبة برعد محلي فوق كل من المناطق الشمالية و الوسطى، الريف، الأطلسين الكبير والمتوسط، المناطق المجاورة لهما، السايس وشمال-شرق البلاد.

كما يتوقع نزول قطرات مطرية أخرى متفرقة فوق السفوح الجنوبية-الشرقية، الأطلس الصغير، جنوب المنطقة الشرقية وكذا الشمال- الغربي للأقاليم الجنوبية للمملكة.

وسيلاحظ تساقط ثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلسين الكبير و المتوسط، فيما سيبقى الطقس باردا نسبيا فوق المناطق الجبلية، مع هبات رياح قوية نوعا ما و مصحوبة بتناثر محلي لحبات من الغبار فوق مناطق السايس، الأطلس، المنطقة الشرقية، الساحل المتوسطي، منطقة طنجة، الجنوب-الشرقي، منطقة سوس والمناطق الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين ناقص واحد و 06 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 07 و 13 درجات بالمنطقة الشرقية، السفوح الجنوبية-الشرقية، السايس وهضاب الفوسفاط، ما بين 11 و 16 درجة بكل من السهول الشمالية والوسطى، الساحل المتوسطي، الجنوب-الشرقي ومنطقة سوس، وستكون ما بين 13 و 18 درجة بالأقاليم الجنوبية.

وستعرف درجات الحرارة خلال النهار، انخفاضا بالمرتفعات والمناطق الشرقية.

أما البحر فسيكون قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج و سيكون هائجا إلى قوي الهيجان ما بين طنجة و المهدية.

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