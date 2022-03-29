هدف قاتل للكاميرون يحرم الجزائر من التأهل لمونديال قطر

هبة بريس _ رياضة

ودعت الجزائر فرصة التأهل لنهائيات مونديال قطر، الثلاثاء، بعد مواجهة حامية الوطيس ضد الكاميرون، في إياب الدور الثالث الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022.

وامتدت المباراة لشوطين إضافيين، وخلال أربعة دقائق فقط سجلت الجزائر هدفا لتلحقها الكاميرون بهدف خلال اللحظات الأخيرة من انتهاء المباراة.

وكانت الجزائر تسعى لبلوغ النهائيات للمرة الخامسة بعد 1982 و1986 و2010 و2014.

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