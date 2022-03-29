شيرمان: بوتين يتحمل مسؤولية الأمن الغذائي العالمي

هبة بريس _ متابعة

أكدت نائبة وزير الخارجية الأميركي، ويندي شيرمان، الثلاثاء، أن مسؤولية الأمن الغذائي العالمي تقع على عاتق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، واصفة ما يحدث في أوكرانيا بأنه “مروع جدا”.

وذكرت شيرمان في جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع الإنساني في أوكرانيا أن “دولا كثيرة تعاني من الجوع جراء حرب روسيا على أوكرانيا”، مشيرة إلى أن “الأمن الغذائي العالمي مسؤولية بوتين”.

وقالت إن “القوات الروسية تضيق الخناق على الصادرات من أوكرانيا”.

ونوهت شيرمان إلى أنه “طالما واصل بوتين حربه على أوكرانيا فالأزمة الإنسانية هناك ستتواصل بل وستزداد سوءا”.

وقالت إن الرئيس الروسي “هو من بدأ الحرب على أوكرانيا وهو من يستطيع وقفها”

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0