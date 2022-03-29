كأس العام لكرة القدم 2022 : الملك يهنئ المنتخب الوطني

على إثر المباراة التي جمعت، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم بنظيره من جمهورية الكونغو الديمقراطية، هنأ صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أعضاء المنتخب الوطني بمناسبة تأهلهم لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022.

وهكذا أجرى جلالة الملك اتصالا هاتفيا مع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، ومدرب المنتخب الوطني وحيد حاليلوزيتش وعميد الفريق غانم سايس، حيث أعرب جلالته عن تهانئه الحارة للاعبين والطاقم التقني والإداري لما بذلوه من قصارى الجهود والبصم على مسار متميز توج بهذا الإنجاز الكبير.

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