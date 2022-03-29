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السعودية توقف العمليات العسكرية في اليمن خلال شهر رمضان

2022-03-29 / 9:40 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، الثلاثاء، تعليق عملياته العسكرية “لإنجاح المشاورات وخلق بيئة إيجابية لصنع السلام خلال شهر رمضان”، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، أن قرار وقف إطلاق النار أتى “استجابةً للدعوة المقدمة من معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور، نايف الحجرف، بطلب إيقاف العمليات العسكرية تزامناً مع انطلاق المشاورات اليمنية-اليمنية، وبهدف تهيئة الظروف المناسبة لإنجاح المشاورات وخلق بيئة إيجابية خلال شهر رمضان المبارك لصناعة السلام وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن”.

وأكدت قيادة القوات المشتركة للتحالف وقف العمليات العسكرية بالداخل اليمني اعتبارا من صباح يوم الأربعاء، “استجابة لدعوة معاليه ودعماً للجهود والمساعي الداعمة للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام لإنهاء الأزمة اليمنية، وتحقيق الأمن والاستقرار لليمن الشقيق، والتي تأتي في سياق المبادرات والجهود الدولية برعاية المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن والمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية والوصول إلى حل سياسي شامل”.

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