حوادث السير تُسقط 11 قتيلا و1971 جريحا خلال أسبوع

هبة بريس _ الرباط

لقي 11 شخصا مصرعهم، وأصيب 1971 آخرون بجروح، إصابات 71 منهم بليغة، في 1489 حادثة سير داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 21 إلى 27 مارس 2022.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أفاد البلاغ بأن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 41 ألفا و822 مخالفة، وإنجاز 7902 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 33 ألفا و920 غرامة صلحية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 7 ملايين و211 ألفا و350 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4747 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7902 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 260 مركبة

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