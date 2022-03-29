التقدم والاشتراكية يطالب بمهمة برلمانية لاستطلاع أوضاع مصب أم الربيع

هبة بريس _ الرباط

تقدم رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بطلب إلى رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بالمجلس، للقيام بمهمة استطلاعية الى مصب أم الربيع بجماعة أزمور، بإقليم الجديدة.

ويأتي طلب حموني، للاطلاع على حالة الاختناق التي يعرفها مصب نهر أم الربيع، وعلى تأثيراته الإيكولوجية على مستوى ما يرتبط بصرف مياه الصرف الصحي في المصب، علاوة على الوقوف على الاختلالات التي تهدد منظوماته البيئية، ونفوق الأسماك المختلفة، إضافة إلى الوقوف على تداعيات هذا الوضع على مهنيي الصيد التقليدي، العاملين في المنطقة.

وأكد رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب أن وسائل المهمة الاستطلاعية، لوجهة مصب نهر أم الربيع، تروم إلى إجراء لقاءات واجتماعات مع مسؤولي وزارة التجهيز والماء بالرباط، والمصالح الخارجية لوزارة التجهيز والماء بالجديدة، ومسؤولي المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، والفعاليات المدنية المهتمة بالبيئة بالمنطقة، علاوة على القيام بزيارات ميدانية لمصب نهر أم الربيع.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0