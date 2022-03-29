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الدفاع الروسية تعلن فتح ممرات إنسانية على 5 محاور في أوكرانيا

2022-03-29 / 7:11 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية فتحت يوم الثلاثاء ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين والأجانب على 5 محاور مختلفة في أوكرانيا.

وأكد رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة شؤون الدفاع، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، أن “الجانب الروسي فتح اليوم ممرات لإجلاء السكان المدنيين والمواطنين الأجانب على محاور كييف وتشيرنيغوف وسومي وخاركوف وماريوبول اعتبارا من الساعة 10 صباحا”.

وأوضح أن الممرات مفوحة بالاتجاهين، ويمكن التوجه عبرها باتجاه روسيا وباتجاه الغرب إلى الأراضي تحت سيطرة السلطات الأوكرانية.

وأشار ميزينتسيف إلى أن الجانب الأوكراني وافق على اثنين من الممرات التي فتحتها القوات الروسية، وأعلن بدوره عن فتح 9 ممرات إضافية على محوري زابوروجيه وبولتافا.

وأكد ميزينتسيف أن الجانب الروسي وافق على مقترحات الجانب الأوكراني، وأن القوات الروسية التزمت بوقف إطلاق النار في مناطق الممرات المفتوحة من قبل روسيا وأوكرانيا على حد سواء.

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