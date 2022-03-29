جو بايدن

بايدن: العالم يد واحدة ضد الحرب على أوكرانيا

2022-03-29 / 6:31 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الثلاثاء، أن العالم شهد ردا موحدا ضد الحرب الروسية على أوكرانيا، مجددا مواصلة الدعم لمساندة كييف.

وطالب بايدن، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونغ، كوريا الشمالية بالامتناع عن الاستفزازات والعودة إلى الدبلوماسية والمفاوضات.

وناقش بايدن، الثلاثاء، الحرب الروسية على أوكرانيا عبر اتصال هاتفي مع قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي وعدة قادة أوروبيين اتفقوا في مكالمة هاتفية الثلاثاء على مواصلة معاقبة موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.

وجاء في بيان صحفي، صدر بعد المحادثة بين الرئيس الأميركي مع القادة الغربيين الأربعة، أنهم “أكدوا عزمهم على الاستمرار في زيادة التكلفة التي تتكبدها روسيا لقاء هجومها الوحشي على أوكرانيا، وكذلك الاستمرار في تقديم المساعدة الأمنية لأوكرانيا للدفاع عن نفسها”.

وعاد بايدن من أوروبا حيث اجتمع مع عدد من كبار القادة الأوروبيين، وحضر قمة لحلف شمال الأطلسي بشأن الرد الغربي على الغزو الروسي لأوكرانيا والذي بدأ في 24 فبراير الماض

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