بلينكن يجدد التأكيد على موقف بلاده الداعم للحكم الذاتي

هبة بريس _ الرباط

جدد كاتب الدولة الأمريكي، أنتوني بلينكن التأكيد على موقف الولايات المتحدة الداعم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي.

وأكد بلينكن في لقاء صحفي عقده رفقة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عقب محادثات أجرياها اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تعتبر مبادرة المغرب للحكم الذاتي حلا جديا وواقعيا، يستجيب لتطلعات سكان الصحراء.

كما أشار إلى دعم بلاده للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، في قيادة العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، معربا عن تقديره لدعم المغرب لمهمة المبعوث الأممي.

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