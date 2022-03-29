عزيز اخنوش يجري مباحثات مع وزير الخارجية الأمريكي

هبة بريس _ الرباط

استقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء 29 مارس 2022 بالرباط، السيد أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب.

وحضر الاجتماع كل من رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، والسيد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، والسيدة مليكة العسري، المدير العامة لوكالة حساب الألفية – المغرب.

وشكل هذا اللقاء، مناسبة لتجديد التأكيد على جودة علاقات الصداقة العريقة التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية.

وخلال اللقاء أكد الجانبان عزمهما مواصلة التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية. كما سلطا الضوء على الوضعية العالمية والتحديات التي يواجهها التعافي الاقتصادي العالمي من أجل الخروج من تداعيات وباء كورونا، لاسيما في ظل موجة ارتفاع أسعار المواد الأولية بالعالم واستمرار اضطرابات سلاسل التوريد.

وتطرق الجانبان من جهة أخرى لآفاق تطوير المبادلات التجارية وتشجيع مبادرات الاستثمار. وفي هذا الإطار، نوه رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، بالدينامية الإيجابية التي تطبع الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، معربا عن رغبته في الإرتقاء بها إلى مستوى تطلعات البلدين.

وأوضح رئيس الحكومة، بأن المملكة باشرت تنزيل مجموعة من الاستراتيجيات والأوراش المهيكلة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مؤكدا بأن الحكومة وضعت مجموعة من الإجراءات الكفيلة بتقليل تداعيات جائحة كورونا وتحفيز الاستثمار الخاص وتحقيق الانتعاش الاقتصادي.

ومن جهة أخرى، أكد رئيس الحكومة، بأن المغرب يواصل تنفيذ مختلف التزاماته فيما يخص برنامج تحدي الألفية، الموقع بين حكومة المملكة المغربية ونظيرتها الأمريكية ممثلة ب”هيئة تحدي الألفية”، منوها في نفس الوقت بالتقدم الملحوظ المسجل على مستوى تنفيذ مختلف المشاريع التي يشملها برنامج التعاون “الميثاق الثاني”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0